Спецслужбы 16 стран задержали по всему миру более 800 преступников

ФБР и Европол при поддержке спецслужб 16 стран провели глобальную операцию "Троянский щит". В результате по всему миру были задержаны более 800 членов преступных группировок .

В совместной операции вместе с ФБР и Европлом участвовали спецслужбы Австралии, Австрии, Германии, Великобритании, Дании, Нидерландов, Швеции и ряда других. В ее рамках в 16 странах проведено более 700 обысков и задержано свыше 800 человек. Изъято более 8 тонн кокаина, 22 тонны каннабиса, 2 тонны синтетических наркотиков. Кроме того, правоохранители обнаружили 250 единиц оружия, 55 автомобилей класса люкс и более 48 млн долларов различных валютах и криптовалютах.

Спецоперация получила название "Троянский щит". Ее проведение стало возможным благодаря получению правоохранителями доступа к приложению и коммуникационной сети An0m. Через нее преступники обменивались зашифрованными текстовыми и голосовыми сообщениями, которые просматривались и прослушивались спецслужбами.

Спецоперация разрабатывалась с 2019 года. Для этого ФБР создало приложение An0m, которое устанавливалось на специально подготовленные мобильные телефоны. Эти устройства можно было купить только на черном рынке через проверенных людей, потому они считались надежным средством связи. По оценкам спецслужб, таких телефонов было продано около 12 тысяч штук более чем в 100 странах.

При общении между собой в мессенджере злоумышленники обсуждали детали преступлений, называли имена и адреса, пересылали фотографии. Это позволило правоохранителям провести обыски и аресты в один день одновременно в нескольких странах.

В операции были задействованы более 9 тысяч правоохранителей в 16 странах. В Австралии были арестованы 224 человека, Швеции - 75, Германии - 60, Нидерландах - 49, Новой Зеландии — 35. По оценкам спецслужб, одновременное задержание сотен преступников позволило предотвратить несколько десятков планировавшихся убийств.