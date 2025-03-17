Литовські правоохоронці розглядають підпал складу IKEA як теракт. Вони встановили, що злочинцями виявилися двоє українців, яким не виповнилося й 20 років. При цьому один з них - неповнолітній.

"Зібрані дані дали нам змогу зробити висновок, що організатори цих терактів перебувають у Росії, вони пов'язані з військовою розвідкою і силовими структурами", - наголосив Урбяліс.

За інформацією правоохоронців, українці навесні 2024 року під час таємної зустрічі у Варшаві погодилися за 10 тисяч євро влаштувати підпали і вибухи в торгових центрах Литви і Латвії.

Один з обвинувачених кілька разів приїжджав до Литви, фотографував торговий центр, планував шляхи відступу, закуповував необхідні інструменти та матеріали.

Ввечері 9 травня, перед закриттям торгового центру, двоє хлопців заклали на складі IKEA вибуховий пристрій із таймером. Збитки через пожежу оцінюють у 485,5 тисячі євро.

На думку литовської прокуратури, спецслужби РФ "не випадково" захотіли влаштувати пожежу на складі IKEA - компанія зробила значний внесок у підтримку України від початку повномасштабної війни, а також пішла з Росії.

Варто зазначити, що, на думку прем'єра Польщі Дональда Туска, Росія найняла українців для скоєння теракту у Вільнюсі, щоб посіяти розкол і послабити підтримку України в обороні проти російського вторгнення.

"Дорогі союзники, розслідування литовської прокуратури підтвердило наші підозри, що відповідальні за підпали торгових центрів у Вільнюсі та Варшаві пов'язані з російськими спецслужбами. Корисно знати перед переговорами. Така природа цієї держави", - додав він.