Литовские правоохранители рассматривают поджог склада IKEA как теракт. Они установили, что преступниками оказались двое украинцев, которым не исполнилось и 20 лет. При этом один из них - несовершеннолетний.

"Собранные данные позволили нам сделать вывод, что организаторы этих терактов находятся в России, они связаны с военной разведкой и силовыми структурами", - подчеркнул Урбялис.

По информации правоохранителей, украинцы весной 2024 года во время тайной встречи в Варшаве согласились за 10 тысяч евро устроить поджоги и взрывы в торговых центрах Литвы и Латвии.

Один из обвиняемых несколько раз приезжал в Литву, фотографировал торговый центр, планировал пути отступления, закупал необходимые инструменты и материалы.

Вечером 9 мая, перед закрытием торгового центра, двое парней заложили на складе IKEA взрывное устройство с таймером. Ущерб из-за пожара оценивается в 485,5 тысячи евро.

По мнению литовской прокуратуры, спецслужбы РФ "не случайно" захотели устроить пожар на складе IKEA - компания внесла значительный вклад в поддержку Украины с начала полномасштабной войны, а также ушла из России.

Стоит отметить, что, по мнению премьера Польши Дональда Туска, Россия наняла украинцев для совершения теракта в Вильнюсе, чтобы посеять раскол и ослабить поддержку Украины в обороне против российского вторжения.

"Дорогие союзники, расследование литовской прокуратуры подтвердило наши подозрения, что ответственные за поджоги торговых центров в Вильнюсе и Варшаве связаны с российскими спецслужбами. Полезно знать перед переговорами. Такова природа этого государства", - добавил он.