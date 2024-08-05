Спецслужби РФ можуть стежити за навчанням українських військових у Британії, - The Times

За даними видання, спецслужби РФ цікавляться операцією "Інтерфлекс", у рамках якої Британія тренує 34 тисячі українських захисників. Агенти РФ, ймовірно, намагалися отримати інформацію за допомогою безпілотників, які літали над військовими базами, а також звернень до британських інструкторів.

Після таких випадків, як пишуть журналісти, Міноборони Британії вжило серйозних заходів, щоб захистити об'єкти та персонал.

Також The Times пише, що у жовтні минулого року було оприлюднено "Посібник із загроз польовій армії", де згадувалися спроби росіян дізнатися деталі британської підтримки України. Зокрема там було вказано, що російські спецслужби вдаються до різних методів шпигунства за навчанням українських воїнів.

У документі наголошувалося, що інструктори мають бути готові до загрози російського стеження. Але, за словами джерела видання в Міноборони, поки що доказів використання дронів для шпигунства за навчаннями мало.