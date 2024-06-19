Спецслужби РФ через чат знайомств завербували жителя Харкова: він "зливав" дані про ЗСУ

Як зазначає СБУ, під час підготовки нових атак та проривів ДРГ ворог залучив інформатора - чоловік, який проживає у передмісті Харкова. Він є прихильником рашизму. Російські спецслужби завербували чоловіка через популярний чат знайомств у месенджері Telegram.

Зв’язкова спецслужб РФ, видаючи себе за пересічну громадянку Росії, запропонувала мешканцю Харківської області близькі стосунки. Чоловік "клюнув" на пропозицію і за вказівкою росіянки обходив північні території Харківського району, де приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.

СБУ затримала зрадника на гарячому, коли він фотографував спецтранспорт українських воїнів.

Проти фігуранта відкрили кримінальну справу (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.