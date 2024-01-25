Спецслужби Литви провели обшук у компанії, яка допомагає РФ будувати металургійний завод

Компанія Jurby Water Tech, яка розташована в Каунасі (Литва), допомагала РФ в обхід санкцій будувати металургійний завод. Силовики прийшли до неї з обшуками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Обшуки проводилися в продовження розпочатого восени 2023 року досудового розслідування щодо можливого порушення санкцій.

Посадові особи Кримінальної служби митниці висунули підозри щодо керівника компанії. Під час обшуків вилучено документи, інформацію, обладнання та пристрої.

Як компанія допомагала РФ

Посадовці підозрюють, що компанія Jurby Water Tech, яка діє в Литві з 1996 року, порушила санкції ЄС проти Росії. Одним з її акціонерів є Віктор Редько, який відмовився від російського громадянства, має громадянство Великої Британії та Белізу і постійну посвідку на проживання в Литві.

"У жовтні минулого року митники в Клайпеді затримали обладнання для фільтрації води Jurby Water Tech, яке нібито призначалося для відправки в Китай. Є підозра, що було зроблено спробу експортувати ці товари, можливо, подвійного призначення в Росію", - йдеться у матеріалі.

Згідно з повідомленням, компанія бере активну участь у будівництві металургійного заводу в Росії, і таке обладнання для фільтрування використовується як у нафтовидобутку, так і на металургійних заводах.

Що встановили журналісти

Відділ журналістських розслідувань компанії LRT повідомляв, що від початку війни в Україні 60 вантажів із водоочисним обладнанням, зібраним на каунаській компанії майже на суму майже 62 млн євро, могли опинитися в Росії.

Устаткування постачали із заводу Jurby Water Tech через проміжних покупців в Естонії, Словаччині, Туреччині, Китаї, в інших випадках товар потрапляв до Росії через Польщу.

Росія обходить санкції

На початку січня Зеленський уже заявляв, що Росія навчилася обходити західні санкції, які проти Москви запровадили за повномасштабне вторгнення в Україну.

Також Politico писало, що Росії значною мірою вдається обходити санкції у сфері технологій. Це дає змогу Москві виробляти зброю і продовжувати війну проти України.

Нещодавно п'ять країн, спільно з європейськими правоохоронцями, розкрили мережу з ухилення Росією від експортних санкцій. У результаті проведеної операції було заарештовано трьох людей.