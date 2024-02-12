Спецслужби Латвії взялися за депутата Європарламенту через можливі зв'язки з ФСБ

Лідерку партії "Російський союз Латвії" і депутатку Європарламенту Тетяну Жданок викликали до Служби держбезпеки. Причиною стала її можлива співпраця з ФСБ Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv .

Жданок минулого тижня прибула із запізненням на неї ж скликану пресконференцію, пояснивши це тим, що її викликали до спецслужби.

"Мене викликали о десятій ранку до слідчого Булса. Він ніяк не хотів зі мною розлучатися", - заявила Жданок журналістам.

Після відходу від слідчого вона підписала документ, що забороняє їй розкривати зміст бесіди.

Кого ще викликав "на килим"

У п'ятницю в СДБ викликала співголову "Російського союзу Латвії" Мирослава Митрофанова. За його словами, його викликали не в рамках будь-якого процесу, а просто "на бесіду".

Служба держбезпеки наразі оцінює інформацію про можливу співпрацю Жданок з російськими спецслужбами і вивчає діяльність "Російського союзу Латвії".

Інцидент з Жданок

Нещодавно Європарламент розпочав розслідування щодо латвійського депутата Жданок після того, як незалежна російська газета журналістських розслідувань Insider повідомила, що вона роками працювала агентом російських спецслужб.

Пізніше Politico написало, що латвійські депутати переконані у тому, що у Європарламенті може бути більше російських шпигунів, ніж нещодавній випадок з Тетяною Жданок.