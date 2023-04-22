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Спецслужби Грузії затримали одного з лідерів "Ісламської держави"

Фото: спецслужби Грузії затримали одного з лідерів "Ісламської держави" (GettyImagеs)
Автор: Марія Кучерявець

У Грузії затримали лідера одного з угруповань терористичної організації "Ісламська держава". Мова йде про Малхаза Паксашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.

Як пише видання, посилаючись на дані СДБ Грузії, ця особа у 2013 році залишила Грузію, виїхала до Сирії та приєдналася до терористичної організації "Ісламська держава".

"У 2013-2015 роках він вважався у лавах угруповання т.зв. "військових емірів" братів Цезаря і Цискари Тохосашвілі, і брав активну участь у бойових діях та нападах, що здійснюються зазначеною терористичною організацією", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що затриманий мав тісні зв'язки з командирами високої ланки "Ісламської держави" та обіймав посаду т.зв. "Наїба" в одному з угруповань зазначеної терористичної організації.

Наразі справа розслідується за статтею 328 КК Грузії, яка передбачає членство у терористичній організації іноземної держави та сприяння у терористичній діяльності.

Злочин карається позбавленням волі терміном від 10 до 17 років.

Нагадаємо, нещодавно в США ліквідували ватажка "ІДІЛу" в Сомалі.

Раніше повідомлялося, що посібники "Ісламської держави" в Конго вбили майже три десятки мирних жителів.

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ІДІЛГрузіяИсламское государство