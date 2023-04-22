Спецслужбы Грузии задержали одного из лидеров "Исламского государства"

Как пишет издание, ссылаясь на данные СГБ Грузии, он в 2013 году покинул Грузию, выехал в Сирию и присоединился к террористической организации "Исламское государство".

"В 2013-2015 годах он считался в рядах группировки так называемых "военных эмиров" братьев Цезаря и Цискари Тохосашвили, и активно участвовал в боевых действиях и нападениях, совершаемых указанной террористической организацией", - говорится в сообщении.

Указано, что задержанный имел тесные связи с командирами высокого звена "Исламского государства" и занимал должность т.н. "Наиба" в одной из группировок указанной террористической организации.

Дело расследуется по статье 328 УК Грузии, которая предусматривает членство в террористической организации иностранного государства и содействие в террористической деятельности.

Данное преступление наказывается в Грузии лишением свободы на срок от 10 до 17 лет.

Напомним, недавно в США ликвидировали главаря "ИГИЛ" в Сомали.

Ранее сообщалось, что пособия "Исламского государства" в Конго убили около трех десятков мирных жителей.

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