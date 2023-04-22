RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спецслужбы Грузии задержали одного из лидеров "Исламского государства"

Фото: спецслужбы Грузии задержали одного из лидеров "Исламского государства" (GettyImagеs)
Автор: Мария Кучерявец

В Грузии задержан лидер одной из группировок террористической организации "Исламское государство". Речь идет о Малхазе Паксашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузию Online.

Как пишет издание, ссылаясь на данные СГБ Грузии, он в 2013 году покинул Грузию, выехал в Сирию и присоединился к террористической организации "Исламское государство".

"В 2013-2015 годах он считался в рядах группировки так называемых "военных эмиров" братьев Цезаря и Цискари Тохосашвили, и активно участвовал в боевых действиях и нападениях, совершаемых указанной террористической организацией", - говорится в сообщении.

Указано, что задержанный имел тесные связи с командирами высокого звена "Исламского государства" и занимал должность т.н. "Наиба" в одной из группировок указанной террористической организации.

Дело расследуется по статье 328 УК Грузии, которая предусматривает членство в террористической организации иностранного государства и содействие в террористической деятельности.

Данное преступление наказывается в Грузии лишением свободы на срок от 10 до 17 лет.

Напомним, недавно в США ликвидировали главаря "ИГИЛ" в Сомали.

Ранее сообщалось, что пособия "Исламского государства" в Конго убили около трех десятков мирных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИГИЛГрузияИсламское государство