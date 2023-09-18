Спецслужби Грузії угледіли слід України в підготовці "перевороту". У МЗС відповіли

Що цьому передувало

"Певна група осіб, що діє на території Грузії та за її межами, планує в жовтні-грудні цього року організувати в Грузії дестабілізацію та громадянські заворушення, кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом", - йдеться у заяві Служби державної безпеки Грузії.

До чого тут Україна

Спецслужби Грузії вважають, що одним з авторів згаданого "плану" нібито є заступник колишнього міністра внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі, а нині заступник глави військової розвідки України Георгій Лорткіпанідзе.

Також Грузія спробувала звинуватити в причетності до цього його підлеглих, а саме колишнього члена охорони третього президента Грузії Міхеїла Батуріна та члена близького оточення Міхеїла Саакашвілі, командира чинного в Україні "Грузинського легіону" Мамуку Мамулашвілі.

"Відомо про те, що організатори розглядають можливість здійснення в Грузії сценарію, аналогічного українському "Євромайдану" 2014 року", - додали у Службі державної безпеки.

Як на це відреагували в Києві

Олег Ніколенко пояснив, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", - додав речник Міністерства закордонних справ.

Позиція Грузії щодо війни в Україні

Нагадаємо, що відносини України та Грузії після повномасштабного вторгнення РФ зіпсувалися. Проросійський уряд країни відкрито не засудив загарбницьку війну. Грузія продовжує економічну співпрацю з РФ та навіть відновила авіаційне сполучення.

При цьому президент Саломе Зурабішвілі підтримує Україну та європейську інтеграцію Грузії. Вона критикує уряд та правлячу партію "Грузинська мрія".

Нещодавно повідомлялось, що Зурабішвілі хотіла відвідати Україну та декілька країн Європи. Але грузинський уряд заборонив її візити.