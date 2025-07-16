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Спецслужбы Чехии и Словакии провели рейд в Днепре, задержали "минировщика" зарубежных школ

Среда 16 июля 2025 15:40
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Спецслужбы Чехии и Словакии провели рейд в Днепре, задержали "минировщика" зарубежных школ Иллюстративное фото: спецслужбы Чехии и Словакии провели рейд в Днепре (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепре спецслужбы Словакии и Чехии задержали украинца, который подозревается в рассылке электронных писем с угрозами в школы в Чехии и Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сeskе noviny.

Согласно данным словацкой контрразведки, задержанный вероятно получал финансирование из Российской Федерации (РФ).

Как пишет Сеске noviny, рейды состоялись вчера, 15 июля, в разных местах Днепра с целью изъятия компьютерной и телекоммуникационной техники. В частности, к рейду был привлечен Национальный центр противодействия терроризму, экстремизму и киберпреступности чешской полиции.

"Специальная команда вчера задержала в Украине молодого человека, подозреваемого в отправке в прошлом году угрожающих электронных писем сотням школ в Чехии. По предварительной информации, Чехия не была его единственной целью, и он совершал атаки в ряде европейских стран", - сообщает контрразведка.

Отмечается, что в прошлом году сотни школ Чехии и Словакии неоднократно получали угрожающие электронные письма в которых автор утверждал о "бомбах".

"Словацкая полиция сообщила, что расследует это дело как террористический акт, за который виновному грозит пожизненное заключение", - добавляет Сeskе noviny.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце мая Служба безопасности Украины (СБУ) и правоохранители Польши ликвидировали транснациональный канал контрабанды в Украину прекурсоров для изготовления тяжелых наркотических средств.

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Чехия Днепропетровская область
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