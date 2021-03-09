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В спецслужбах РФ есть подразделения по кибератакам против Украины, - СБУ

Автор: Игорь Литвиненко

В составе спецслужб Российской Федерации есть специальные подразделения, основной функцией которых является проведение кибератак, направленных против Украины. Это могут быть как государственные, так и негосударственные медиаресурсы.

Об этом во время форума "Украина 30" заявил начальник управления департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк.

"Есть определенные подразделения, специализация которых - именно Украина. То есть это их работа, люди получают за это заработную плату, другие средства. Это могут быть государственные и негосударственные медиаресурсы. Есть конкретная сила, которая сегодня нам противостоит", - заявил Витюк.

Он отметил, что украинской стороне удалось собрать доказательную базу, которая свидетельствует о координации ряда организаций, которые совершали кибератаки на украинские органы власти.

Всего в 2020 году в СБУ заблокировали более 2,5 тысячи сообществ в социальных сетях с миллионной аудиторией, более 20 ботоферм с мощностью более чем 60 тысяч акаунтов, а также нейтрализовала более 600 кибератак на органы госвласти.

Напомним, недавно в Совете нацбезопасности и обороны Украины заявили, что на ряд украинских госорганов совершили кибератаки. В этом подозревают хакеров из России.

Также сообщалось, что Украина подверглась крупной кибератаке, которая связана с ажиотажем вокруг COVID-вакцинации.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныРоссийская Федерациякибератака
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