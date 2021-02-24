На госорганы Украины совершили кибератаку. Подозревают хакеров из РФ

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны сообщил о хакерской атаке на органы государственной власти Украины. Кибератаку могли совершить хакеры из Российской Федерации.

Так, хакеры пытались распространить вредные документы через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти.

"Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов, поскольку именно с использованием этой системы осуществляется документооборот в большинстве органов государственной власти", - заявили в СНБО.

После загрузки вирус позволял установить удаленное управление над компьютером.

"Способы и средства реализации этой кибератаки позволяют связать ее с одним из хакерских шпионских группировок из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Данная кибератака относится к так называемым supply chain attack.

"Это атака на цепочку поставок, при которой атакующие пытаются получить доступ к целевой организации не напрямую, а через уязвимости в инструментах и ​​сервисах, которые она использует", - пояснили в СНБО.

Самыми известными и масштабными атаками такого типа стали NotPetya, которая была направлена против украинской инфраструктуры в 2017 году, и Solorigate - кибератака, которая сейчас расследуется в США.

"В этих случаях вредоносный программный код распространялся через распространенное программное обеспечение (МЕДОК в Украине и продукты Solarwinds в США), которое было скомпрометировано атакующими", - добавили в НКЦК.