Спецслужба Канады обвинила Россию, Китай и Иран в большинстве кибератак на демократию

Россия, Китай и Иран ответственны за большинство киберугроз, спонсируемых иностранными государствами, против демократических процессов во всем мире. В 2015-2020 годах большинство кибератак были устроены при определенной поддержке тех или иных государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центра безопасности коммуникаций Канады .

Стороны действовали, чтобы достичь собственных стратегических целей (политических, экономических и геополитических). Они могут использовать и усиливать ложные нарративы, связанные с пандемией COVID-19, чтобы снижать уверенность в выборах.

"Изменения в избирательных и других демократических процессов, введенные из-за пандемии, почти гарантированно повысили киберугрозы для демократических процессов", - отмечается в отчете.