Спецслужба Канады обвинила Россию, Китай и Иран в большинстве кибератак на демократию
Россия, Китай и Иран ответственны за большинство киберугроз, спонсируемых иностранными государствами, против демократических процессов во всем мире. В 2015-2020 годах большинство кибератак были устроены при определенной поддержке тех или иных государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центра безопасности коммуникаций Канады.
Стороны действовали, чтобы достичь собственных стратегических целей (политических, экономических и геополитических). Они могут использовать и усиливать ложные нарративы, связанные с пандемией COVID-19, чтобы снижать уверенность в выборах.
"Изменения в избирательных и других демократических процессов, введенные из-за пандемии, почти гарантированно повысили киберугрозы для демократических процессов", - отмечается в отчете.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Североатлантический альянс поддержал национальное заявление союзников относительно того, что Китай причастен к кибератакам из-за уязвимости программного обеспечения Exchange Server.