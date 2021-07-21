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Спецслужба Канади звинуватила Росію, Китай та Іран у більшості кібератак на демократію

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Канада, Середа 21 липня 2021 07:31
Спецслужба Канади звинуватила Росію, Китай та Іран у більшості кібератак на демократію Фото: РФ, Китай та Іран здійснили більшість кібератак на демократію (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Росія, Китай та Іран відповідальні за більшість кіберзагроз, спонсорованих іноземними державами, проти демократичних процесів у всьому світі. У 2015-2020 роках більшість кібератак були влаштовані за певної підтримки тих чи інших держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Центру безпеки комунікацій Канади.

Сторони діяли, щоб досягти власних стратегічних цілей (політичних, економічних і геополітичних). Вони можуть використовувати та посилювати помилкові наративи, пов'язані з пандемією COVID-19, щоб знижувати впевненість у виборах.

"Зміни у виборчих та інших демократичних процесах, запроваджені через пандемію, майже гарантовано підвищили кіберзагрози для демократичних процесів", - зазначено у звіті.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Північноатлантичний альянс підтримав національну заяву союзників щодо того, що Китай причетний до кібератак через вразливість програмного забезпечення Exchange Server.

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