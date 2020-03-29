В воскресенье, 29 марта, специальный авиарейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter журналиста "Голоса Америки" Михаила Комодовского.

По его словам, в целях безопасности пассажирам не предлагали еду.

"28 марта (местное время, - ред.) спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. Днем ранее этот же борт доставил из Украины в США граждан и резидентов. Посмотрите, как экипированы стюардессы! В целях безопасности пассажирам не предлагали еду. По прилёту всем измерили температуру", - сообщил Комодовский.

Напомним, ранее в Посольстве Украины в США уточнили, что это те украинцы, которые заранее приобрели на этот рейс билеты.

"На борту 359 пассажиров... Защитными масками все пассажиры обеспечены", - сообщили в посольстве.

Как сообщала газета The New York Times, при нынешнем темпе распространения коронавируса в Нью-Йорке, количество пострадавших будет больше, чем в китайском Ухане или итальянской Ломбардии. Сейчас скорость распространения коронавирус в Нью-Йорке составляет чуть больше 30% процентов ежедневно. Сейчас в городе с численностью населения в 20 млн человек коронавирусом заразились более 43 тыс. граждан.