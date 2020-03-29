ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 08:37
Спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев
Фото: самолет из США (twitter.com/YelchenkoUN)

По прилёту пассажирам измерили температуру

В воскресенье, 29 марта, специальный авиарейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter журналиста "Голоса Америки" Михаила Комодовского.

По его словам, в целях безопасности пассажирам не предлагали еду.

"28 марта (местное время, - ред.) спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. Днем ранее этот же борт доставил из Украины в США граждан и резидентов. Посмотрите, как экипированы стюардессы! В целях безопасности пассажирам не предлагали еду. По прилёту всем измерили температуру", - сообщил Комодовский.

Спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев

Напомним, ранее в Посольстве Украины в США уточнили, что это те украинцы, которые заранее приобрели на этот рейс билеты.

"На борту 359 пассажиров... Защитными масками все пассажиры обеспечены", - сообщили в посольстве.

Как сообщала газета The New York Times, при нынешнем темпе распространения коронавируса в Нью-Йорке, количество пострадавших будет больше, чем в китайском Ухане или итальянской Ломбардии. Сейчас скорость распространения коронавирус в Нью-Йорке составляет чуть больше 30% процентов ежедневно. Сейчас в городе с численностью населения в 20 млн человек коронавирусом заразились более 43 тыс. граждан.

На карантине за границей находятся более 170 украинцев Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 29 марта
Новости Украины Нью-ЙоркКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь