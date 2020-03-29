Фото: літак з США (twitter.com/YelchenkoUN)

По прильоту у пасажирів виміряли температуру

У неділю, 29 березня, спеціальний авіарейс доставив 359 українців із Нью-Йорка до Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter журналіста "Голосу Америки" Михайла Комодовського.

За його словами, в цілях безпеки пасажирам не пропонували їжу.

"28 березня (місцевий час - ред.) спецрейс доставив 359 українців із Нью-Йорка до Києва. Днем раніше цей же борт доставив з України в США громадян і резидентів. Подивіться, як екіпіровані стюардеси! В цілях безпеки пасажирам не пропонували їжу. По прильоту всім виміряли температуру", - повідомив Комодовський.

Нагадаємо, раніше в Посольстві України в США уточнили, що це ті українці, які заздалегідь придбали квитки на цей рейс.

"На борту 359 пасажирів... Захисними масками всі пасажири забезпечені", - повідомили в посольстві.

Як повідомляла газета The New York Times, при нинішньому темпі поширення коронавірусу в Нью-Йорку, кількість постраждалих буде більше, ніж в китайському Ухані або італійської Ломбардії. Зараз швидкість поширення коронавірусу в Нью-Йорку складає трохи понад 30% відсотків щодня. Зараз в місті з чисельністю населення до 20 млн осіб коронавірусом заразилися понад 43 тис. громадян.