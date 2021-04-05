Спецпропуск на экспресс до "Борисполя" не нужен, - аэропорт

Спецпропуска на общественный транспорт в Киеве не нужны для поездки на экспрессе в Международный аэропорт "Борисполь". Также новые ограничения в столице не повлияли на количество рейсов.
Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.
"Укрзализныця" сообщила, что поезд продолжает перевозить пассажиров без изменений в расписании. Для того, чтобы воспользоваться поездом спецпропуски не нужны", - говорится в сообщении.
Такой режим сохранится на все время усиленных ограничений на транспорте в Киеве с 5 по 16 апреля. С расписанием движения экспресса можно ознакомиться на сайте.
Напомним, с 5 апреля общественный транспорт Киева, в том числе метро, работает исключительно по специальным пропускам, которые выдают работникам предприятий критической сферы, медикам и так далее. Такое решение стало причиной очередного транспортного коллапса в столице.
Также стало известно, что не все работающие в критической инфраструктуре получили свои спецпропуска. В городской администрации пообещали выдать их в течение понедельника и вторника.