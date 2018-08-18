Спецпрокурор США требует для экс-советника Трампа тюремный срок

По мнению Мюллера, заключение на срок до шести месяцев и штраф были бы "уместны", учитывая его роль в "российском деле"

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ в выборы в США, рекомендовал в ходе судебного заседания приговорить экс-советника президента США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса к шести месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний сотрудникам ФБР. Об этом сообщает Reuters.

Согласно переданному Мюллером судье меморандуму, Пападопулос солгал о своих контактах с людьми, которые утверждали, что имеют связи с высшими должностными лицами России.

"Преступление обвиняемого было серьезным и нанесло ущерб расследованию правительством вмешательства России в президентские выборы 2016 года", - говорится в меморандуме.

Мюллер утверждает, что Пападопулос "лгал, чтобы скрыть свои контакты с российскими посредниками во время президентской кампании", еще на ранней стадии расследования дела - в январе 2017 года, когда принимались ключевые для следствия решения, в том числе о том, кого допрашивать и когда.

В заключении спецпрокурора говорится, что наказание в виде тюремного заключения сроком до шести месяцев и штраф в размере 9,5 тыс. долларов за такие действия было бы "уместным и оправданным".

Кроме того, по словам спецпрокурора, Пападопулос не в полной мере сотрудничал со следствием и "не оказывал существенной помощи", выдав большую часть информации правоохранителям только тогда, когда следователи показали ему его собственные электронные письма и текстовые сообщения, которые им удалось добыть.

Напомним, в ноябре 2017 года генпрокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс в очередной раз изменил свои показания в рамках расследования вмешательства РФ в американские выборы и заявил, что вспомнил о встрече, на которой советник президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос упомянул о своих связях с российскими властями