Спецпрокурор США критикує ФБР через розслідування передвиборної кампанії Трампа у 2016 році

У даному звіті Дарема критикується підхід ФБР до розслідування відносин Трампа та Росії як "глибоко хибний".

"Об'єктивні факти показують, що робота ФБР з важливими аспектами справи про "Ураган Перехресний вогонь" була серйозно недосконалою", - написав він, маючи на увазі кодову назву контррозвідувального розслідування зв'язків між російськими офіційними особами та соратниками Трампа.

Цей звіт означає завершення чотирирічного розслідування, розпочатого в травні 2019 року, коли тодішній генеральний прокурор Вільям Барр призначив Дарема розслідувати потенційні помилки ФБР, коли воно почало своє раннє розслідування Crossfire Hurricane ("Ураган перехресного вогню") щодо потенційних контактів 2016 року та Москвою, зазначає Reuters.

У звіті Дарема також висловлюється жаль стосовно "неоднакового підходу" слідчих до кампаній Трампа та Хілларі Клінтон (представниці Демократичної партії).

"Департамент та ФБР не змогли виконати свою важливу місію суворого дотримання закону у зв'язку з певними подіями та діями, описаними в цьому звіті. Старші співробітники ФБР продемонстрували серйозну нестачу аналітичної суворості щодо отриманої інформації, особливо інформації від політично афілійованих осіб та організацій", - пише Дарем.

У звіті описуються різні передбачувані спроби іноземних урядів або окремих осіб вплинути на Клінтон за допомогою пожертвувань на кампанію і зазначається, що штаб Клінтон був проінформований про деякі такі зусилля, тоді як Трамп та його помічники не були проінформовані про підозри ФБР щодо його пропозиції.

Генеральний прокурор Меррік Гарланд ознайомився зі звітом ще в п'ятницю і відправив копії на Капітолійський пагорб у понеділок, розповів Politico високопосадовець Міністерства юстиції США.

Багато висновків у звіті Дарема перегукуються з висновками звіту генерального інспектора Мін'юсту, опублікованого в 2019 році, в якому йдеться про те, що ФБР погано опрацювало додатки для таємного спостереження Картера Пейджа, енергетичного аналітика, який певний час працював у консультативній раді кампанії Трампа.