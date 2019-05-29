Спецпрокурор Мюллер сообщил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы Соединенных Штатов в 2016 году, сообщил, что закрывает свой офис. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Сообщается, что сегодня, 29 мая, Мюллер впервые выступил с публичным комментарием относительно результатов своего двухлетнего расследования. Он сообщил, что решил выступить за то, что расследование было завершено, а его офис формально закрывается, а он подает в отставку в Министерстве юстиции для того, чтобы "вернуться к частной жизни".

Также он пояснил, что в его докладе не содержалось обвинений Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры воспрепятствование правосудию президентом. По его словам, предъявить обвинение Трампу не позволяли правила Минюста США.

"Конституция требует иного процесса, чем действия в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях", - сообщил Мюллер.

Спецпрокурор отметил, что его ведомство выявило "недостаточно доказательств" для того, чтобы обвинить Трампа в сговоре с РФ с целью изменения результатов выборов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что генпрокурор США поручил проверить законность расследования Мюллера. Такое решение было принято на фоне призывов президента Дональда Трампа к проверке расследования специального прокурора Роберта Мюллера, по его итогам Мюллер подтвердил, что Россия предпринимала попытки вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах, но отчет его команды показал, что, несмотря на почти двухлетнюю работу, обнаружить признаков сговора штаба Трампа с российской властью не удалось.