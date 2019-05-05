Спецпрокурор Мюллер дасть свідчення у Конгресі США

Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Виступ Мюллера в Конгресі заплановано на 15 травня 2019

Член Конгресу США, який входить до складу юридичного комітету нижньої палати, Девід Сисіліні заявив, що спецпрокурор Роберт Мюллер, який завершив розслідування про втручання РФ у вибори США, виступить на слуханнях Конгресу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Сисіліні заявив, що орієнтовна дата виступу Мюллера встановлена на 15 травня. Він додав, що представник спецпрокурора дав згоду на те, щоб відповісти на питання законодавців.

"Ми думаємо, що американський народ має право отримувати відгуки безпосередньо від нього", - заявили Сисилини.

Також він додав, що у них немає абсолютної гарантії що Мюллер прийде в Конгрес, але так як Білий дім ще ніколи не перешкоджав спробам спецпокурора дати свідчення конгресменам, то вони сподіваються, що це не зміниться.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що генпрокурор США відмовився від дачі свідчень у Палаті представників. Голова комітету Палати представників Джеролд Надлер заявив, що генеральний прокурор США Вільям Бар не з'явиться на слуханнях з приводу доповіді спецпрокурора Мюллера.