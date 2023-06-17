Спецпризначенці СБУ показали, як евакуювали людей з затоплених окупованих територій

Спецпризначенці СБУ евакуювали людей з окупованого лівого берега Дніпра, який у затоплений через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

"І з перших днів трагедії співробітники Центру спецоперацій "А" разом із колегами з ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки і оборони вивозили людей, які потрапили у пастку на лівому березі Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Також спецпризначенці доставляли продукти та ліки за допомогою дронів.

Крім того, під час рятувальної операції окупанти обстріляли одну з груп спецпризначенців, яка евакуювала цивільних. Проте захисники артилерійським ударом знищили позицію росіян, яка була обладнана на даху житлового будинку.

Ситуація у Херсонській області

Російські окупанти затопили частину Херсонської області, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Найбільше постраждали прибережні райони та лівий берег, який контролюють окупанти.

Крім того, росіяни активно обстрілюють постраждалі райони. За минулу добу через обстріли Херсонської області загинули двоє осіб, ще 25 людей отримали поранення.

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