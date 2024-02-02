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Спецпризначенці підрозділу "Хорт" отримали партію обігрівчих наборів від "Української команди"

Фото: спецпризначенці підрозділу "Хорт" отримали партію обігрівчих наборів від "Української команди" (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

"Українська команда" продовжує забезпечувати обігрівчими наборами захисників на передовій. Чергову велику партію хотпаків волонтери передали бійцям підрозділу "Хорт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Більше половини зими вже позаду. Але попереду - лютий. Тому "Українська команда" продовжує турбуватися про тепло для наших захисників. Завдяки вашим донатам наші захисники будуть в теплі", - зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Бійці роти вогневої підтримки 57-ї бригади, підрозділу спецпризначення "Хорт" отримали від волонтерів понад тисячу обігрівчих наборів

Ці хлопці одними з перших дали бій окупантам під Гостомелем. Воювали під Лисичанськом. Брали участь у двох кампаніях на Бахмутському напрямку. А зараз трощать ворога на Куп'янському напрямку, повідомляє "Українська команда".

 

Раніше волонтери "Української команди" забезпечили обігрівчими наборами розвідників ГУР, 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, 46 аеромобільну бригаду Десантно-штурмових військ, Третю штурмову бригаду, 130 та 204 батальйони тероборони Києва та інші військові підрозділи.

Загалом за час повномасштабного російського вторгнення понад 150 військових підрозділів отримали допомогу від "Української команди" - дрони, спорядження, автівки, медикаменти тощо.

 

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волонтери