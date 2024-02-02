RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спецназовцы подразделения "Хорт" получили партию обогревательных наборов от "Украинской команды"

Фото: спецназовцы подразделения "Хорт" получили партию обогревательных наборов от "Украинской команды" (facebook com)
Автор: Александр Мороз

"Украинская команда" продолжает снабжать обогревательными наборами защитников на передовой. Очередную крупную партию хотпаков волонтеры передали бойцам подразделения "Хорт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Более половины зимы уже позади. Но впереди – февраль. Поэтому "Украинская команда" продолжает беспокоиться о тепле для наших защитников. Благодаря вашим донатам наши защитники будут в тепле", - отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Бойцы роты огневой поддержки 57-й бригады, подразделения спецназначения "Хорт" получили от волонтеров более тысячи обогревательных наборов

Эти ребята одними из первых дали бой оккупантам под Гостомелем. Воевали под Лисичанском. Участвовали в двух кампаниях на Бахмутском направлении. А сейчас крушат врага на Купянском направлении, сообщает "Украинская команда".

 

Ранее волонтеры "Украинской команды" снабдили обогревательными наборами разведчиков ГУР, 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, 46 аэромобильную бригаду Десантно-штурмовых войск, Третью штурмовую бригаду, 130 и 204 батальона терробороны Киева и другие.

Всего за время полномасштабного российского вторжения более 150 военных подразделений получили помощь от "Украинской команды" - дроны, снаряжение, автомобили, медикаменты и т.д.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтери