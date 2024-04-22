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Спецпризначенці на Мелітопольському напрямку знищують росіян за допомогою дронів (відео)

Запорізька область, Понеділок 22 квітня 2024 16:31
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Спецпризначенці на Мелітопольському напрямку знищують росіян за допомогою дронів (відео) Архівне фото: спецпризначенці на Мелітопольському напрямку знищують росіян (facebook com easternforce)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Мелітопольському напрямку продовжують знищувати окупантів за допомогою дронів. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

У відомстві уточнили, що на цьому напрямку працюють спецпризначенці з поліції Запоріжжя.

"Залізні пташки" в умілих руках - смертоносна зброя проти ворожої армії", - йдеться в публікації Нацполіції.

Бійці застосовують FPV-дрони проти житлової сили противника, фортифікаційних споруд і бронетехніки росіян.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога, на Новопавлівському - 23 атаки.

А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 460 260 військових.

А Інститут вивчення війни заявив, що українські сили все ще можуть захищати Часів Яр у Донецькій області, проте росіянам вдалося закріпитися в районі Богданівки.

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