Спецпризначенці на Мелітопольському напрямку знищують росіян за допомогою дронів (відео)
Сили оборони України на Мелітопольському напрямку продовжують знищувати окупантів за допомогою дронів. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
У відомстві уточнили, що на цьому напрямку працюють спецпризначенці з поліції Запоріжжя.
"Залізні пташки" в умілих руках - смертоносна зброя проти ворожої армії", - йдеться в публікації Нацполіції.
Бійці застосовують FPV-дрони проти житлової сили противника, фортифікаційних споруд і бронетехніки росіян.
Ситуація на фронті
Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога, на Новопавлівському - 23 атаки.
А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 460 260 військових.
А Інститут вивчення війни заявив, що українські сили все ще можуть захищати Часів Яр у Донецькій області, проте росіянам вдалося закріпитися в районі Богданівки.
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