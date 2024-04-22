ua en ru
Пн, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спецназовцы на Мелитопольском направлении уничтожают россиян с помощью дронов (видео)

Запорожская область, Понедельник 22 апреля 2024 16:31
UA EN RU
Спецназовцы на Мелитопольском направлении уничтожают россиян с помощью дронов (видео) Архивное фото: спецназовцы на Мелитопольском направлении уничтожают россиян (facebook com easternforce)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на Мелитопольском направлении продолжают уничтожать оккупантов с помощью дронов. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

В ведомстве уточнили, что на этом направлении работают спецназовцы из полиции Запорожья.

"Железные птички" в умелых руках - смертоносное оружие против вражеской армии", - говорится в публикации Нацполиции.

Бойцы применяют FPV-дроны против жилой силы противника, фортификационных сооружений и бронетехники россиян.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте произошло 85 боевых столкновений. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак врага, на Новопавловском - 23 атаки.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 460 260 военных.

Институт изучения войны заявил, что украинские силы все еще могут защищать Часов Яр в Донецкой области, однако россиянам удалось закрепиться в районе Богдановки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мелитополь Запорожская область Война в Украине
NEWS
О тяжелом периоде для Украины, новом "прогнозе" и Telegram: главное из интервью Буданова
О тяжелом периоде для Украины, новом "прогнозе" и Telegram: главное из интервью Буданова
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил