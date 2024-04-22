Спецназовцы на Мелитопольском направлении уничтожают россиян с помощью дронов (видео)

Силы обороны Украины на Мелитопольском направлении продолжают уничтожать оккупантов с помощью дронов. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Бойцы применяют FPV-дроны против жилой силы противника, фортификационных сооружений и бронетехники россиян.

"Железные птички" в умелых руках - смертоносное оружие против вражеской армии", - говорится в публикации Нацполиции.

В ведомстве уточнили, что на этом направлении работают спецназовцы из полиции Запорожья.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте произошло 85 боевых столкновений. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак врага, на Новопавловском - 23 атаки.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 460 260 военных.

Институт изучения войны заявил, что украинские силы все еще могут защищать Часов Яр в Донецкой области, однако россиянам удалось закрепиться в районе Богдановки.

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