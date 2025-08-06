Спецпредставник Трампа Віткофф прибув до Москви, - ЗМІ

"Літак, яким користується Віткофф, сів у "Внуково" на тлі інформації про запланований візит спецпосланця Трампа в Росію", - пише РІА Новости.

Також у соцмережах з'явилися кадри, на яких, імовірно, той самий літак.

Трохи більше години тому повідомлялося, що згідно з даними Flightradar24, літак такого ж типу, яким користується Віткофф, перетнув російський кордон.

Також низка ЗМІ пишуть, що Віткоффа зустрів глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

Що кажуть у Держдепі

У Держдепартаменті США підтвердили візит Віткоффа до Росії, але не назвали точного часу візиту та ключових цілей.

"Президент (США Дональд Трамп - ред.), звичайно, зазначив, що спеціальний посланник Віткофф вирушить до Росії цього тижня, тому ми можемо підтвердити це з цієї трибуни. Що це означатиме, я вам подробиць не розповім", - заявила журналістам представник Держдепартаменту Теммі Брюс.