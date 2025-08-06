Спецпредставник Трампа Віткофф прибув до Москви, - ЗМІ

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф, ймовірно, уже в Москві. Літак, яким він користується, сів в аеропорту "Внуково".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та російські ЗМІ.
"Літак, яким користується Віткофф, сів у "Внуково" на тлі інформації про запланований візит спецпосланця Трампа в Росію", - пише РІА Новости.
Також у соцмережах з'явилися кадри, на яких, імовірно, той самий літак.
Трохи більше години тому повідомлялося, що згідно з даними Flightradar24, літак такого ж типу, яким користується Віткофф, перетнув російський кордон.
Також низка ЗМІ пишуть, що Віткоффа зустрів глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.
У Держдепартаменті США підтвердили візит Віткоффа до Росії, але не назвали точного часу візиту та ключових цілей.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.), звичайно, зазначив, що спеціальний посланник Віткофф вирушить до Росії цього тижня, тому ми можемо підтвердити це з цієї трибуни. Що це означатиме, я вам подробиць не розповім", - заявила журналістам представник Держдепартаменту Теммі Брюс.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще минулого тижня анонсував, що Стів Віткофф найближчими днями буде в Росії з питання України.
Незабаром з'явилася інформація, що візит має бути на вихідних, однак Трамп днями уточнив, що поїздка відбудеться 6 або 7 серпня.
Цієї ночі президент США знову відповідав на запитання журналістів і анонсував, що завтра (6 серпня) між Сполученими Штатами і Росією відбудуться переговори. Ймовірно, він говорив про візит Віткоффа.
Зазначимо, що ближче до середини липня Трамп дав главі Кремля Володимиру Путіну 50 днів на те, щоб закінчити війну в Україні. В іншому випадку він пригрозив ввести вторинні мита і санкції. Зокрема, проти покупців російської нафти.
Незабаром Трамп істотно скоротив свій дедлайн, заявивши, що 8 серпня буде останнім днем, до якого Росії варто прийняти якесь рішення. Він висловив невдоволення тим, що говорить з Путіним по телефону про завершення війни, а після на українські міста летять ракети.
Також важливо згадати, що під час нічної конференції Трамп сказав, що прийматиме рішення щодо тиску на РФ та її торгових партнерів, які купують російську нафту, після візиту Віткоффа до РФ.