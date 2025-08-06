Спецпредставитель Трампа Уиткофф, вероятно, прибыл в Москву, - СМИ

Переговоры США и России о войне в Украине

Напомним, президент США Дональд Трамп еще на прошлой неделе анонсировал, что Стив Уиткофф в ближайшие дни будет в России по вопросу Украины.

Вскоре появилась информация, что визит должен быть на выходных, однако Трамп на днях уточнил, что поездка состоится 6 или 7 августа.

Этой ночью президент США вновь отвечал на вопросы журналистов и анонсировал, что завтра (6 августа) между Соединенными Штатами и Россией пройдут переговоры. Вероятно, он говорил о визите Уиткоффа.

Почему этот визит важен

Отметим, что ближе к середине июля Трамп дал главе Кремля Владимиру Путину 50 дней на то, чтобы закончить войну в Украине. В ином случае он пригрозил ввести вторичные пошлины и санкции. В частности, против покупателей российской нефти.

Вскоре Трамп существенно сократил свой дедлайн, заявив, 8 августа будет последним днем, до которого России стоит принять какое-то решение. Он выразил недовольство тем, что говорит с Путиным по телефоном о завершении войны, а после на украинские города летят ракеты.

Также важно упомянуть, что в ходе ночной конференции Трамп сказал, что будет принимать решение насчет давление на РФ и ее торговых партнеров, которые покупают российскую нефть - после визита Уиткоффа в РФ.