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Спецпредставник Трампа відвідував Росію: у Білому домі назвали мету візиту

Фото: Майк Волтц, радник президента США з нацбезпеки (facebook.com/MichaelWaltzForCongress)
Автор: Іван Носальський

Спецпредставник президента США щодо Близького Сходу Стів Віткофф сьогодні, 11 лютого, прилітав до Росії. Звідти він забрав ув'язненого в Росії американця.

Про це йдеться в заяві радника президента США з нацбезпеки Майка Волтца, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CBS Маргарет Бреннан у соцмережі X.

Волтц розповів, що Віткофф повертається з Росії разом з Марком Фогелем, якого росіяни засудили до 14 років колонії суворого режиму за нібито контрабанду наркотиків.

"Президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.), Стів Віткофф і радники президента провели переговори про обмін, який слугує демонстрацією доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямі, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні", - додав радник із нацбезпеки.

Він запевнив, що Трамп продовжуватиме роботу з повернення до США американців, які були затримані по всьому світу.

За словами Волтца, вже сьогодні ввечері Фогель буде вдома і зможе зустрітися зі своєю сім'єю.

Варто зауважити, що сьогодні вранці ЗМІ поширювали чутки про те, що літак Віткоффа приземлився під Москвою в аеропорту "Внуково".

Водночас у Кремлі запевняли, що інформації про візит спецпредставника президента США в Росію у них немає.

Обмін ув'язненими між Росією і США

Нагадаємо, влітку минулого року США і Росія провели великий обмін ув'язненими.

Росія повертала в США американців, які були незаконно засуджені, а США віддавали росіянам кілера Вадима Красікова і не тільки.

Детально про обмін ув'язненими - в матеріалі РБК-Україна.

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