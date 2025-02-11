Спецпредставник Трампа відвідував Росію: у Білому домі назвали мету візиту

Волтц розповів, що Віткофф повертається з Росії разом з Марком Фогелем, якого росіяни засудили до 14 років колонії суворого режиму за нібито контрабанду наркотиків.

"Президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.), Стів Віткофф і радники президента провели переговори про обмін, який слугує демонстрацією доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямі, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні", - додав радник із нацбезпеки.

Він запевнив, що Трамп продовжуватиме роботу з повернення до США американців, які були затримані по всьому світу.

За словами Волтца, вже сьогодні ввечері Фогель буде вдома і зможе зустрітися зі своєю сім'єю.

Варто зауважити, що сьогодні вранці ЗМІ поширювали чутки про те, що літак Віткоффа приземлився під Москвою в аеропорту "Внуково".

Водночас у Кремлі запевняли, що інформації про візит спецпредставника президента США в Росію у них немає.