Спецпредставитель Трампа посещал Россию: в Белом доме назвали цель визита

Уолтц рассказал, что Уиткофф возвращается из России вместе с Марком Фогелем, которого россияне приговорили 14 годам колонии строгого режима за якобы контрабанду наркотиков.

"Президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.), Стив Уиткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который служит демонстрацией доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине", - добавил советник по нацбезопасности.

Он заверил, что Трамп будет продолжать работу по возвращению в США американцев, которые были задержаны по всему миру.

По словам Уолтца, уже сегодня вечером Фогель будет дома и сможет встретиться со своей семьей.

Стоит заметить, что сегодня утром СМИ распространяли слухи о том, что самолет Уиткоффа приземлился под Москвой в аэропорту “Внуково”.

При этом в Кремле заверяли, что информации о визите спецпредставителя президента США в Россию у них нет.