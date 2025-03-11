Спецпредставник Трампа планує відвідати Москву для зустрічі з Путіним, - Bloomberg

Спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф має плани відвідати Москву. Мета - зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналістки Bloomberg у соцмережі Х Еннмарі Хордерн.
"Спецпредставник президента Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з президентом Путіним, повідомили мені мої знайомі люди і (репортер Bloomberg у Білому домі - ред.) Дженні Леонард", - написала вона.
Нагадаємо, вчора спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф щодо Близького Сходу висловився щодо переговори між Штатами та Україною, які відбудуться цього тижня в Саудівській Аравії. На його думку, ці переговори сприятимуть "значному прогресу".
"Сполучені Штати очікують значного прогресу в переговорах з Україною цього тижня і сподіваються на підписання угоди щодо критично важливих мінералів", - сказав він.
Також ми писали, що 11 лютого Віткофф відвідав Москву зі спецвізитом і забрав на своєму літаку американця Марка Фогеля, який три роки перебував у російській в'язниці за звинуваченням у зберіганні наркотиків.
Крім того, Fox News повідомляло, що між Віткоффом і главою Кремля Володимиром Путіним відбулася зустріч. Також у ЗМІ писали, що він проводив прямі переговори з неназваними "близькими союзниками" Путіна і обговорював Україну під час контактів у Саудівській Аравії та Катарі.
Детальніше про те, хто такий Стів Віткофф - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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