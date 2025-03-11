Спецпредставник Трампа планує відвідати Москву для зустрічі з Путіним, - Bloomberg

Останні заяви Віткоффа та що відомо про нього

Нагадаємо, вчора спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф щодо Близького Сходу висловився щодо переговори між Штатами та Україною, які відбудуться цього тижня в Саудівській Аравії. На його думку, ці переговори сприятимуть "значному прогресу".

"Сполучені Штати очікують значного прогресу в переговорах з Україною цього тижня і сподіваються на підписання угоди щодо критично важливих мінералів", - сказав він.

Також ми писали, що 11 лютого Віткофф відвідав Москву зі спецвізитом і забрав на своєму літаку американця Марка Фогеля, який три роки перебував у російській в'язниці за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Крім того, Fox News повідомляло, що між Віткоффом і главою Кремля Володимиром Путіним відбулася зустріч. Також у ЗМІ писали, що він проводив прямі переговори з неназваними "близькими союзниками" Путіна і обговорював Україну під час контактів у Саудівській Аравії та Катарі.

Детальніше про те, хто такий Стів Віткофф - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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