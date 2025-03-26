Спецпредставник Трампа оскандалився заявою про Будапештський меморандум

Дипломат у своїй публікації вирішив "прояснити" ситуацію з Будапештським меморандумом.

"Ядерна зброя належала Росії та була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не належала Україні. Це незручний факт", - написав Греннелл.

Така позиція спецпредставника Дональда Трампа викликала резонансну реакцію в соцмережі Х серед політиків та дипломатів.

Зокрема, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер зазначив, що Гренелл "категорично не правий". Дипломат допомагав укладати угоду про Будапештський меморандум і додав, що ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими.

"Боєголовки на зберіганні перебували під виключною відповідальністю України. Міжконтинентальні балістичні ракети і бомбардувальники були ліквідовані в Україні, за винятком невеликої кількості, відправленої до Росії в рахунок списання боргів", - написав дипломат.

Він наголосив, що Україна вирішила відправити ядерні боєголовки до Росії на ліквідацію значною мірою через те, що Москва взяла на себе зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність України та не застосовувати силу проти країни.

"Вивчайте історію повністю", - дав він пораду Гренеллу.

Наджорстку критику на адресу Греннела висловив екс-конгресмен від Республіканської партії Адам Кінзінгер.

"Вони були радянськими, ти тупий шолом для дупи. Тобто вони були однаково й українськими, і російськими. Це базові знання", - написав він.

Кінзінгер додав, що ядерна зброя була радянською та була були успадкована державами, в яких вона були розміщена, - Росією, Україною, Білоруссю та Казахстаном. Хоча оперативний контроль над стратегічною зброєю залишився за Росією.

Обурення висловив також британський політик, колишній лідер Партії незалежності Великої Британії Генрі Девід Болтон.

"Ця людина, незважаючи на наявність у неї 1,7 мільйона підписників, подає абсолютно неправдиві факти. Він або не знає, або навмисно обманює вас. Ця ядерна зброя була абсолютно НЕ російською. Вона була успадкована Україною після розпаду Радянського Союзу. Не вірите мені? Тоді проведіть власне дослідження", - зазначив він.