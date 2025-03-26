Спецпредставитель Трампа оскандалился заявлением о Будапештском меморандуме

Спецпредставитель президента США Ричард Гренелл считает, что Украина никогда не владела собственным ядерным оружием, а имеющийся в свое время арсенал всегда принадлежали России. Политики и дипломаты эмоционально отреагировали на такие месседжи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в соцсети X.
Дипломат в своей публикации решил "прояснить" ситуацию с Будапештским меморандумом.
"Ядерное оружие принадлежало России и было ее остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не принадлежало Украине. Это неудобный факт", - написал Греннелл.
Такая позиция спецпредставителя Дональда Трампа вызвала резонансную реакцию в соцсети Х среди политиков и дипломатов.
В частности, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер отметил, что Гренелл "категорически не прав". Дипломат помогал заключать соглашение о Будапештском меморандуме и добавил, что ядерные боеголовки в Украине были бывшими советскими, а не российскими.
"Боеголовки на хранении находились под исключительной ответственностью Украины. Межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики были ликвидированы в Украине, за исключением небольшого количества, отправленного в Россию в счет списания долгов", - написал дипломат.
Он подчеркнул, что Украина решила отправить ядерные боеголовки в Россию на ликвидацию в значительной степени из-за того, что Москва взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и не применять силу против страны.
"Изучайте историю полностью", - дал он совет Гренеллу.
Сверхжесткую критику в адрес Греннела высказал экс-конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер.
"Они были советскими, ты тупой шлем для задницы. То есть они были одинаково и украинскими, и российскими. Это базовые знания", - написал он.
Кинзингер добавил, что ядерное оружие было советским и было унаследовано государствами, в которых оно было размещено, - Россией, Украиной, Беларусью и Казахстаном. Хотя оперативный контроль над стратегическим оружием остался за Россией.
Возмущение выразил также британский политик, бывший лидер Партии независимости Великобритании Генри Дэвид Болтон.
"Этот человек, несмотря на наличие у него 1,7 миллиона подписчиков, подает абсолютно ложные факты. Он либо не знает, либо намеренно обманывает вас. Это ядерное оружие было абсолютно НЕ российским. Оно было унаследовано Украиной после распада Советского Союза. Не верите мне? Тогда проведите собственное исследование", - отметил он.
Украина получила в наследство от Советского Союза третий по величине в мире арсенал ядерного оружия после США и России. В начале 1990-х, страна владела около 2000 единиц ядерного оружия, в том числе межконтинентальными баллистическими ракетами, а также стратегическими бомбардировщиками для их доставки и запуска.
5 декабря 1994 года Украина, США, Великобритания и Российская Федерация, подписали Будапештский меморандум. По соглашению, Украина добровольно отказывается от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны подписантов документа.
В частности, Россия обязалась уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, воздерживаться от угроз применения силы или ее использования против страны. Также Москва пообещала избегать угроз применения ядерного оружия. США и Великобритания дали Украине гарантии безопасности, заявив о готовности помочь стране в случае агрессии.
Однако Будапештский меморандум не содержал процедур и механизмов реагирования на нарушения и это сделало его малоэффективным инструментом в обеспечении безопасности Украины.
С началом полномасштабного вторжения России, в Офисе президента Зеленского соглашение назвали одной из самых замечательных историй лжи в современной истории человечества.
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