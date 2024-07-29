Спецпредставник США з відновлення України прокоментувала скандал зі "зливами" в НАБУ

Розслідування щодо "зливів" в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) триває і ще рано робити висновки щодо цієї ситуації. Водночас іноземні компанії, які хочуть інвестувати в Україну, повинні бути впевнені в антикорупційних інституціях країни.

Про це заявила спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на пресконференції у Києві, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна .

"По-перше, розслідування триває і ми не можемо робити жодних висновків щодо ситуації зі співробітниками НАБУ і представниками уряду. Потрібно почекати", - сказала Пріцкер.

Вона наголосила, що українці та іноземці, які хочуть інвестувати в країну, повинні бути впевнені в антикорупційних інституціях.

"Ми говорили про це раніше. Вони мають бути сильними, незалежними, достатньо фінансованими та добре функціонувати. Для українського та іноземного бізнесу вкрай важливо, щоб ці інституції були "чистими". Це основа для майбутнього України та для залучення бізнесу", - зазначила спецпредставник США.

За її словами, антикорупційні організації дають можливість українцям притягувати їхній уряд до відповідальності, контролювати владу, "а найголовніше дає змогу слідкувати за правильністю використання величезних ресурсів, які зараз надаються іншими урядами".

"Ще раз наголошу, що це дуже важливі організації, які мають ефективно управлятися, добре функціонувати, бути незалежними та сильними", - підкреслила Пріцкер.