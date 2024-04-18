Спецпредставник Китаю зустрівся з українським послом: що обговорили

Ставлення Китаю до війни

Китай від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зайняв нібито нейтральну позицію. Офіційно він не засудив Москву, але заявив, що підтримує суверенітет України.

При цьому Пекін продовжує торгувати з Москвою, а китайські компанії продають Росії деяке озброєння.

Раніше Китай оприлюднив свій "мирний план" для України, але його розкритикували. Також у Китаї виступили за проведення мирної конференції щодо України, але хочуть, щоб на ній були присутні представники Москви.

Президент Володимир Зеленський також заявляв, що Китай відіграє велику роль у світі, тому Україна хоче, щоб ця країна була залучена до формули миру.

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