Спецпредставитель Китая встретился с украинским послом: что обсудили

Отношение Китая к войне

Китай с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занял якобы нейтральную позицию. Официально он не осудил Москву, но заявил, что поддерживает суверенитет Украины.

При этом Пекин продолжает торговать с Москвой, а китайские компании продают России некоторое вооружение.

Ранее Китай обнародовал свой "мирный план" для Украины, но его раскритиковали. Также в Китае выступили за проведение мирной конференции по Украине, но хотят, чтобы на ней присутствовали представители Москвы.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была вовлечена в формулу мира.

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