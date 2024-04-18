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Спецпредставитель Китая встретился с украинским послом: что обсудили

Фото: спецпредставитель Китая Ли Хуэй (china-embassy.org)
Автор: Наталья Юрченко

Посол Украины в Китае Павел Рябикин и специальный представитель Китая Ли Хуэй провели встречу. Одной из тем переговоров была война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.

Встреча прошла в среду, 17 апреля. Китайская сторона не раскрыла все детали переговоров. В МИД отмечают, что темами переговоров были отношения между странами и "украинский кризис", так Пекин называет войну России против Украины.

"Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй встретился с послом Украины в КНР Рябикиным. Стороны обменялись мнениями относительно китайско-украинских отношений, украинского кризиса и вопросов, представляющих общий интерес", - говорится в сообщении.

Фото: Рябикин встретился со спецпредставителем Китая (mfa.gov.cn)

 

Отношение Китая к войне

Китай с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занял якобы нейтральную позицию. Официально он не осудил Москву, но заявил, что поддерживает суверенитет Украины.

При этом Пекин продолжает торговать с Москвой, а китайские компании продают России некоторое вооружение.

Ранее Китай обнародовал свой "мирный план" для Украины, но его раскритиковали. Также в Китае выступили за проведение мирной конференции по Украине, но хотят, чтобы на ней присутствовали представители Москвы.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была вовлечена в формулу мира.

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