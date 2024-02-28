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Спецпредставник Китаю у березні відвідає Україну та країни ЄС

Фото: спецпредставник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну, РФ і кілька країн Європи для вирішення військового "конфлікту". Його візит відбудеться в березні.

"Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії, починаючи з 2 березня відвідає Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію, щоб провести другий раунд човникової дипломатії для сприяння політичному розв'язанню української кризи", - ідеться в повідомленні.

Китай та "формула світу" України

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував "формулу миру", щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

Раніше член Федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Китай має бути залучений до зусиль, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією.

Зеленський також заявляв, що Китай відіграє велику роль у світі, тому Україна хоче, щоб ця країна була залучена до саміту світу.

Однак у МЗС Китаю не відвідали форум за формулою світу, і не відповіли, чому Пекін не брав участі у засіданні . Водночас там заявили, що Китай підтримує "всі зусилля, спрямовані на досягнення миру".

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