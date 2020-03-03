Спецпредставитель ООН по Ливии покидает пост

Фото: Гасан Салиме (twitter.com/GhassanSalame)

Гасан Саламе покидает свой пост

Специальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Ливии Гасан Саламе объявил о своей отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Саламе в Twitter.

По его словам, он попросил об отставке генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по причинам, связанным со здоровьем.

"В течение двух лет я стремился воссоединить ливийцев, обуздать вмешательство иностранных держав и сохранить единство страны. Мое здоровья больше не выдерживает такого стресса", - заявил ливанский дипломат.

Он пожелал Ливии мира и стабильности.

Напомним, ранее Гасан Саламе призвал вывести из Ливии иностранные войска и не вмешиваться в конфликт. При этом он отметил, что отметил, что не настроен пессимистично в отношении результатов саммита по ливийскому вопросу, но и "не настолько наивен", чтобы считать, что будет положен конец разногласиям между разными странами относительно ситуации в Ливии.

Кроме того, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель недавно заявил, что не исключает отправку солдат-миротворцев в Ливии.