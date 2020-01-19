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Спецпредставитель ООН в Ливии призвал вывести иностранные войска

Новости » Общество     19.01.2020 - 05:01
Спецпредставитель ООН в Ливии призвал вывести иностранные войска
Иллюстративное фото (aa.com.tr)

Спецпредставитель считает, что иностранное вмешательство не поможет достижению мира

Спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе призвал вывести из страны иностранные войска и не вмешиваться в конфликт. Об этом передает DW.

Салами выступил против участия в ливийском конфликте иностранных бойцов и рассказал, что на конференции 19 января в Берлине по поводу Ливии будут обсуждаться нелегальные поставки оружия в эту страну.

"Участие других стран только усиливает раскол в стране... Мы должны положить конец порочному кругу, в котором ливийцы просят о помощи другие страны", - считает Салами.

Он отметил, что не настроен пессимистично в отношении результатов саммита по ливийскому вопросу, но и "не настолько наивен", чтобы считать, что будет положен конец разногласиям между разными странами относительно ситуации в Ливии.

"Целью конференции является заключение стабильного перемирия на основе временного прекращения огня, которое действует в Ливии с 12 января", - подчеркнул спецпредставитель ООН.

Напомним, конфликт в Ливии продолжается между правительством национального единства и командующим "Ливийской национальной армии" (ЛПА) Халифой Хафтаром.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель недавно заявил, что не исключает отправку солдат-миротворцев в Ливии.

В Берлине, где состоится конференция по Ливии, подтвердили участие главы признанного международным сообществом Правительства национального согласия Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара.

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