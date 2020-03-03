Спецпредставник ООН по Лівії залишає посаду

Фото: Гасан Салімі (twitter.com/GhassanSalame)

Гасан Саламі залишає свій пост

Спеціальний представник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй по Лівії Гасан Саламі оголосив про свою відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Саламі у Twitter.

За його словами, він попросив про відставку генерального секретаря ООН Антоніу Гутерриша з причин, пов'язаних зі здоров'ям.

"Протягом двох років я прагнув з'єднати лівійців, приборкати втручання іноземних держав і зберегти єдність країни. Моє здоров'я більше не витримує такого стресу", - заявив ліванський дипломат.

Він побажав Лівії миру і стабільності.

Нагадаємо, раніше Гасан Саламі закликав вивести з Лівії іноземні війська та не втручатися в конфлікт. При цьому він зазначив, що зазначив, що не налаштований песимістично щодо результатів саміту по лівійському питанню, але і "не настільки наївний, щоб вважати, що буде покладено край розбіжностям між різними країнами щодо ситуації в Лівії.

Крім того, Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель нещодавно заявив, що не виключає відправку солдатів-миротворців в Лівії.