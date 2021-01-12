Позиция Украины по Приднестровью неизменна, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский заявил о неизменной позиции Украины относительно Приднестровья. Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

Об этом Зеленский заявил после встречи с президентом Молдовы Майей Санду.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно приднестровского урегулирования неизменна. Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет настаивать на выводе российских военных из Приднестровья.

Ранее сообщалось, после победы на президентских выборах в Молдове Санду потребовала вывода российских военных из Приднестровья. При этом она заявила, что хочет урегулировать ситуацию мирным и дипломатическим путем.

Как писало РБК-Украина, у президента России Владимира Путина заявили, что такие заявления Санду угрожают дестабилизацией ситуации в Приднестровье.

Отметим, конфликт между Молдовой и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался еще 1989 года. Спустя три года - в 1992 году, он перерос в вооруженный конфликт. В 2006 году на Приднестровье прошел так называемый "референдум" за отделение региона от Молдовы и свободную ассоциацию с Россией.