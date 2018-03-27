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Спецпредставитель Госдепа США Волкер прокомментировал высылку российских дипломатов

НовостиПолитика    27.03.2018 - 00:03
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv.jpg)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv.jpg)

Мы видели атаку со стороны России в Сирии, высылку дипломатов другими странами, а также отсутствие прогресса по переговорам в отношении Украины, - Волкер

Высылка дипломатов является важным шагом для напоминания России о том, что отношения на данный момент являются более напряженными. Об этом заявил, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в эфире Радио Свобода.

Фактически, по словам Волкера, несмотря на то, что отношения между Россией и США уже были на очень "низком уровне", на данный момент страна вынуждена закрыть российское консульство и выслать 60 российских дипломатов.

"Мы видели атаку со стороны России в Сирии, высылку дипломатов другими странами, а также отсутствие прогресса по переговорам в отношении Украины", - сообщил Волкер.

Также, по словам представителя США, одним из ключевых моментов стали выборы, прошедшие в России.

Напомним, как сообщалось ранее, из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частности участницы Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов.

Российские дипломаты, которых высылает Украина, работают на спецслужбы РФ, - МИД Польша решила выслать из страны 4 российских дипломатов
Теги публикации: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, дипломаты, Курт Волкер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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