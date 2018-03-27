Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Спецпредставник Держдепу США Волкер прокоментував висилку російських дипломатів

НовиниПолітика    27.03.2018 - 00:03
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv.jpg)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv.jpg)

Ми бачили атаку з боку Росії в Сирії, висилку дипломатів іншими країнами, а також відсутність прогресу у переговорах щодо України, - Волкер

Висилка дипломатів є важливим кроком для нагадування Росії про те, що відносини на даний момент є більш напруженими. Про це заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер ефірі Радіо Свобода.

Фактично, за словами Волкера, незважаючи на те, що відносини між Росією і США вже були на дуже низькому рівні", на даний момент країна змушена закрити російське консульство і вислати 60 російських дипломатів.

"Ми бачили атаку з боку Росії в Сирії, висилку дипломатів іншими країнами, а також відсутність прогресу у переговорах щодо України", - повідомив Волкер.

Також, за словами представника США, одним з ключових моментів стали вибори, що пройшли в Росії.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії ряд країн, зокрема учасниці Євросоюзу, а також Сполучені Штати Америки і Канада прийняли рішення вислати російських дипломатів.

Російські дипломати, яких висилає Україна, працюють на спецслужби РФ, - МЗС Польша вирішила вислати із країни 4 російських дипломатів
Теги публікації: Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, дипломаты, Курт Волкер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top