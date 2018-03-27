Спецпредставник Держдепу США Волкер прокоментував висилку російських дипломатів

Ми бачили атаку з боку Росії в Сирії, висилку дипломатів іншими країнами, а також відсутність прогресу у переговорах щодо України, - Волкер

Висилка дипломатів є важливим кроком для нагадування Росії про те, що відносини на даний момент є більш напруженими. Про це заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер ефірі Радіо Свобода.

Фактично, за словами Волкера, незважаючи на те, що відносини між Росією і США вже були на дуже низькому рівні", на даний момент країна змушена закрити російське консульство і вислати 60 російських дипломатів.

"Ми бачили атаку з боку Росії в Сирії, висилку дипломатів іншими країнами, а також відсутність прогресу у переговорах щодо України", - повідомив Волкер.

Також, за словами представника США, одним з ключових моментів стали вибори, що пройшли в Росії.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії ряд країн, зокрема учасниці Євросоюзу, а також Сполучені Штати Америки і Канада прийняли рішення вислати російських дипломатів.