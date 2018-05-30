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Спецпред Украины принял участие в заседании по Приднестровью

НовостиПолитика    30.05.2018 - 16:01
Фото: заседание (mfa.gov.ua)
Фото: заседание (mfa.gov.ua)

Основное внимание было уделено обсуждению хода реализации ранее достигнутых договоренностей

Спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский принял участие в заседании формата "5+2", которое состоялось в Риме 29-30 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

"В ходе заседания Виктор Крыжановский подтвердил неизменную позицию Украины относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова, а также отметил необходимость скорейшего начала обсуждения политических вопросов переговорного процесса", - говорится в сообщении.

Основное внимание было уделено обсуждению хода реализации ранее достигнутых договоренностей.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Молдовы Игорь Додон считает заранее безрезультативной инициативу вывода российских войск из оккупированного Приднестровья. Он также назвал разговоры о выводе российских войск "политической шумихой".

Отметим, парламентские выборы в Молдове пройдут осенью 2018 года.

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Теги публикации: Приднестровье, представительство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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