Спецпред Украины принял участие в заседании по Приднестровью

Основное внимание было уделено обсуждению хода реализации ранее достигнутых договоренностей

Спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский принял участие в заседании формата "5+2", которое состоялось в Риме 29-30 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

"В ходе заседания Виктор Крыжановский подтвердил неизменную позицию Украины относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова, а также отметил необходимость скорейшего начала обсуждения политических вопросов переговорного процесса", - говорится в сообщении.

Основное внимание было уделено обсуждению хода реализации ранее достигнутых договоренностей.

Спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский принял участие в заседании формата «5+2».https://t.co/GJgJzCdJuc pic.twitter.com/SCk2oOVe5t — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 30, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что президент Молдовы Игорь Додон считает заранее безрезультативной инициативу вывода российских войск из оккупированного Приднестровья. Он также назвал разговоры о выводе российских войск "политической шумихой".

Отметим, парламентские выборы в Молдове пройдут осенью 2018 года.