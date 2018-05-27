Додон назвал заранее безрезультативной инициативу вывода войск РФ из Приднестровья

Президент Молдовы считает "миротворческую" операцию на Днестре успешной

Президент Молдовы Игорь Додон считает заранее безрезультативной инициативу вывода российских войск из оккупированного Приднестровья. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

В частности, он прокомментировал предложение некоторых политических сил Молдовы о выводе российских войск из Приднестровья.

"Это пиар-ход. Вы мою позицию знаете. Я считаю, что миротворческая операция на Днестре - успешная…Что касается заявлений о том, что нужно сворачивать миротворческую миссию, я думаю, это попытки позиционироваться перед парламентскими выборами в Молдове. Я думаю, что ничего из этого реально не выйдет, все это понимают", - отметил Додон.

Он также назвал разговоры о выводе российских войск "политическим шумом". Отметим, парламентские выборы в Молдове пройдут осенью 2018 года.

Напомним, в апреле сообщалось, что Украина готова обеспечить коридор для вывода российских войск из Приднестровья.