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Додон назвал заранее безрезультативной инициативу вывода войск РФ из Приднестровья

НовостиПолитика    27.05.2018 - 15:23
Фото: Игорь Додон (facebook.com/dodon.igor)
Фото: Игорь Додон (facebook.com/dodon.igor)

Президент Молдовы считает "миротворческую" операцию на Днестре успешной

Президент Молдовы Игорь Додон считает заранее безрезультативной инициативу вывода российских войск из оккупированного Приднестровья. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

В частности, он прокомментировал предложение некоторых политических сил Молдовы о выводе российских войск из Приднестровья.

"Это пиар-ход. Вы мою позицию знаете. Я считаю, что миротворческая операция на Днестре - успешная…Что касается заявлений о том, что нужно сворачивать миротворческую миссию, я думаю, это попытки позиционироваться перед парламентскими выборами в Молдове. Я думаю, что ничего из этого реально не выйдет, все это понимают", - отметил Додон.

Он также назвал разговоры о выводе российских войск "политическим шумом". Отметим, парламентские выборы в Молдове пройдут осенью 2018 года.                                                                      

Напомним, в апреле сообщалось, что Украина готова обеспечить коридор для вывода российских войск из Приднестровья.  

 

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Теги публикации: Молдова, Приднестровье, Игорь Додон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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