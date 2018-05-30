Спецпред України взяв участь у засіданні щодо Придністров'я

Основна увага була приділена обговоренню ходу реалізації раніше досягнутих домовленостей

Спецпредставник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський взяв участь у засіданні формату "5+2", яке відбулося у Римі 29-30 травня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

"У ході засідання Віктор Крижанівський підтвердив незмінну позицію України щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету Республіки Молдова, а також відзначив необхідність якнайшвидшого початку обговорення політичних питань переговорного процесу", - йдеться у повідомленні.

Основна увага була приділена обговоренню ходу реалізації раніше досягнутих домовленостей.

Спецпредставник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський взяв участь у засіданні формату «5+2».https://t.co/GJgJzCdJuc pic.twitter.com/SCk2oOVe5t — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 30, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Молдови Ігор Додон вважає заздалегідь безрезультативною ініціативу виведення російських військ з окупованого Придністров'я. Він також назвав розмови про виведення російських військ "політичним галасом".

Зазначимо, парламентські вибори в Молдові пройдуть восени 2018 року.