Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Спецпред України взяв участь у засіданні щодо Придністров'я

НовиниПолітика    30.05.2018 - 16:01
Фото: засідання (mfa.gov.ua)
Фото: засідання (mfa.gov.ua)

Основна увага була приділена обговоренню ходу реалізації раніше досягнутих домовленостей

Спецпредставник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський взяв участь у засіданні формату "5+2", яке відбулося у Римі 29-30 травня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

"У ході засідання Віктор Крижанівський підтвердив незмінну позицію України щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету Республіки Молдова, а також відзначив необхідність якнайшвидшого початку обговорення політичних питань переговорного процесу", - йдеться у повідомленні.

Основна увага була приділена обговоренню ходу реалізації раніше досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Молдови Ігор Додон вважає заздалегідь безрезультативною ініціативу виведення російських військ з окупованого Придністров'я. Він також назвав розмови про виведення російських військ "політичним галасом".

Зазначимо, парламентські вибори в Молдові пройдуть восени 2018 року.

Україна готова забезпечити коридор для виведення російських військ з Придністров'я У Придністров'ї оголосили в розшук "екс-президента"
Теги публікації: Приднестровье, представительство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Обірвався трос": в мережі розповіли про падіння з популярного атракціону (відео)
"Щира й скромна": на Донбасі вбили 15-річну українку (фото)
Український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото)
В сім'ї Олега Винника сталося горе
On Top