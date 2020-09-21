Спецпосланник Трампа назвал условие продления ядерной сделки с Россией

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что американская сторона предложила России подготовить меморандум по вооружениям, который не требует ратификации. Документ в будущем приведет к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Он отметил, что в дальнейшем это соглашение должно стать многосторонним и предполагать участие Китая.

"Мы предложили более короткий период времени (чем предложение России - пять лет, - ред.). Нам нельзя снимать ногу с педали, как говорится, нам нужно вплотную заняться составлением следующего соглашения. Поэтому пока мы думаем о коротком периоде времени", - заявил он.

Биллингсли добавил, что если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений не будет продлен, переоборудованные установки для пуска баллистических ракет будут вновь введены в строй уже в феврале 2021 года.

Спецпосланник Трампа подчеркнул, что США не намерены вывозить свое ядерное оружие из Европы.

"Мы, безусловно, готовы говорить с Россией о НАТО и о наших гарантиях ядерного сдерживания, данных членам Североатлантического альянса. Но мы не будем вывозить ядерное оружие ни с одного из мест его складирования", - сказал Биллингсли.

Напомним, сейчас США решают вопрос о продлении стратегического договора о контроле над вооружениями с Россией. Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарное количество не превышало 700 единиц.

РБК-Украина писало, что США надеется заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.

Также сообщалось, что США настаивают на привлечении Китая к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, однако Пекин пока отвергает такую возможность.