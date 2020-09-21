Спецпосланець Трампа назвав умову продовження ядерної угоди з Росією

Спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі заявив, що американська сторона запропонувала Росії підготувати меморандум з озброєнь, який не вимагає ратифікації. Документ в майбутньому призведе до рамкової концепції та повноцінного багатостороннього договору.

Про це повідомляє "Комерсант".

Він зазначив, що надалі ця угода має стати багатосторонньою і припускати участь Китаю.

"Ми запропонували коротший період часу (чим пропозицію Росії - п'ять років, - ред.). Нам не можна знімати ногу з педалі, як кажуть, нам потрібно впритул зайнятися складанням наступної угоди. Тому поки ми думаємо про короткий період часу", - заявив він.

Біллінгслі додав, що якщо Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь не буде продовжений, переобладнані установки для пуску балістичних ракет будуть знову введені в дію вже у лютому 2021 року.

Спецпосланець Трампа підкреслив, що США не збираються вивозити свою ядерну зброю з Європи.

"Ми, безумовно, готові говорити з Росією про НАТО і про наші гарантії ядерного стримування, членами Північноатлантичного альянсу. Але ми не будемо вивозити ядерну зброю ні з одного з місць його складування", - сказав Біллінгслі.

Нагадаємо, зараз США розв'язують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з Росією. Договір СНО-3 був підписаний Росією і США у 2010 році. Згідно з документом, кожна зі сторін скорочує свої стратегічні наступальні озброєння таким чином, щоб через сім років після його вступу у силу і надалі їхня сумарна кількість не перевищувала 700 одиниць.

РБК-Україна писало, що США сподівається укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм.

Також повідомлялося, що США наполягають на притягнення Китаю до переговорів про контроль над ядерними озброєннями, проте Пекін поки відкидає таку можливість.